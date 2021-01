Covid, numeri in calo. Il sindaco di Agrigento: “non abbassiamo la guardia”

Sono 198 oggi i positivi totali nella città di Agrigento. Due in meno rispetto a ieri. Ma leggendo bene i dati ci si accorge che c’è stato un caso in più. Ieri, infatti, l’asp dava 515 casi totali, oggi ne indica 516, con 307 guariti. Ecco il nuovo positivo con i due totali in meno nei positivi totali. Sono diminuiti anche i ricoverati in ospedale. Oggi sono sette (due in rianimazione e 5 in degenza ordinaria). Due sono in Hotel Covid e 189 in trattamento domiciliare.” A parte i numeri – dice il sindaco Franco Micciche’- l’inasprimento delle misure di contenimento sta portando i primi benefici. Un chiaro segnale che la strada intrapresa è quella giusta. Ma dobbiamo continuare. Non abbassiamo la guardia in questi giorni. Andiamo avanti e speriamo così di riuscire ad arrivare presto a zero contagi.”