Covid, non ce l’ha fatta anziano di Ravanusa. Diciotto guariti a Canicattì

Non ce l’ha fatta un anziano originario di Ravanusa, ospite della Rsa di Campobello di Licata, che aveva contratto il Covid-19. “Ai familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze – dice il sindaco Gianni Picone -. Complessivamente abbiamo 110 positivi. L’Asp ha notificato ufficialmente 4 persone guarite”.

E sullo screening effettuato nella mattinata di sabato alla popolazione scolastica. La notizia migliore è che per più di 700 tamponi effettuati, non è stato riscontrato nessun caso di positività.

A Canicattì il sindaco Di Ventura ha confermato la morte di un’altra persona, la settima, dall’inizio dell’emergenza sanitaria. “Purtroppo, è giunta la tristissima notizia del decesso di un nostro concittadino che si trovava da giorni, in terapia intensiva, a combattere contro questo maledetto virus”.

“L’Asp – continua – mi ha comunicato l’avvenuta guarigione e la fine dell’isolamento di 18 nostri concittadini, precedentemente positivi al Covid-19. Gli attuali positivi in Città sono 193”.