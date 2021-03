Non si sono registrati nuovi casi di persone positive al Coronavirus oggi, primo marzo ad Agrigento. In compenso ci sono stati quattro guariti e nessun decesso. Per questo il dato complessivo si attesta su 51 persone in trattamento.” Ma si tratta sempre di dati in evoluzione- commenta il sindaco Micciché- per cui l’obbligo a mantenere alta l’attenzione vige ancora.”