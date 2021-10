Covid, nelle scuole della Sicilia l’incidenza dei positivi in calo.

Al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane, il Ministero dell’Istruzione ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni e del personale scolastico da Covid-19. Ecco una sintesi dei dati sui contagi, relativi alla settimana 11-17 ottobre 2021, sulla base delle risposte al monitoraggio trasmesse dal 93% delle scuole della Sicilia. L’incidenza degli alunni positivi, riporta il documento dell’Ufficio Scolastico regionale, risulta dello 0,14%, è in diminuzione sia rispetto al dato della settimana precedente pari allo 0,15% che rispetto al dato medio delle rilevazioni effettuate dall’ Ufficio Scolastico Regionale lo scorso anno scolastico, a.s. 2020/2021, pari allo 0,30%.

Inoltre, nelle settimane di rilevazione, dal 20/09/2021 al 17/10/2021, l’incidenza degli alunni positivi è diminuita, passando da un valore iniziale pari allo 0,17% all’attuale 0,14%. In particolare, per quanto riguarda gli alunni del I ciclo, l’incidenza degli alunni positivi al COVID- 19, pari allo 0,14%, è in diminuzione rispetto sia alla settimana precedente che rilevava lo 0,17% che rispetto ai dati rilevati nell’a.s. 2020/2021 che registravano un’ incidenza dello 0,32%. Per le scuole del II ciclo, il dato, pari allo 0,12%, è stazionario rispetto alla settimana precedente e in miglioramento rispetto alle rilevazioni dello scorso anno scolastico che rilevavano un dato medio pari allo 0,30%. Anche per il personale docente e ATA si riscontra una diminuzione dell’incidenza dei positivi, rispetto al dato medio delle rilevazioni effettuate da questo Ufficio nell’a.s. 2020/2021. Per il personale docente si è passati da un’incidenza media dell’a.s. 2020/2021 dello 0,39% all’attuale 0,13%, sostanzialmente stazionaria rispetto alla settimana precedente. Per il personale ATA si è passati da un’incidenza media dello 0,36% all’attuale 0,09%, in ulteriore miglioramento rispetto all’ultima settimana (0,12%).