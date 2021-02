Covid nell’Agrigentino, 38 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 624

In provincia di Agrigento, nelle ultime 24 ore, accertati 38 nuovi casi di Covid-19, due nuovi ricoverati, ma ci sono altri 48 nuovi guariti. In calo gli attuali positivi. Non si registrano deceduti. Sono 191 i tamponi processati. Emerge dal bollettino diffuso dall’Asp, in provincia di Agrigento, sul fronte della pandemia. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.186 (1 marzo 2020 – 3 febbraio 2021). Gli attuali positivi adesso sono 624, di cui 44 ricoverati (29 si trovano in ospedale, 10 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), i soggetti guariti sono 4.389. I deceduti sono 129. I pazienti ricoverati si trovano: 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 7 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid e 7 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 49.883 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 613 (108 attuali contagiati, 493 guariti e 12 deceduti); Alessandria della Rocca 14 (14 guariti); Aragona 127 (124 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (2 attuali contagiati e 6 guariti); Calamonaci 13 (11 attuali contagiati e 2 guariti); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 46 (44 guariti, 2 deceduti); Cammarata 33 (2 attuali contagiati e 31 guariti); Campobello di Licata 213 (29 attuali contagiati, 175 guariti, e 9 deceduti); Canicattì 575 (39 attuali contagiati, 524 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 76 (3 attuali contagiati, 71 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 27 ( 2 attuali contagiati e 25 guariti); Cattolica Eraclea 30 (11 attuali contagiati e 19 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 333 (60 attuali contagiati, 269 guariti e 4 deceduti); Grotte 82 (5 contagiati, 75 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 27 (1 attuale contagiato e 26 guariti); Licata 383 (81 attuali contagiati, 294 guariti, 8 deceduti); Lucca Sicula 5 (4 attuali contagiati, e 1 guarito); Menfi 153 ( 15 attuali contagiati, 132 guariti e 6 deceduti); Montallegro 42 (13 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Montevago 54 (10 attuali contagiati, 43 guariti e 1 deceduto); Naro 95 ( 14 attuali contagiati , 80 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 236 (13 attuali contagiati, 219 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 187 (35 attuali contagiati, 147 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 70 (10 attuali contagiati e 60 guariti); Raffadali 130 (24 attuali contagiati, 103 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 311 ( 58 attuali contagiati, 249 guariti, 4 deceduti); Realmonte 51 (3 attuali contagiati, e 48 guariti); Ribera 255 (39 attuali contagiati, 209 guariti e 7 deceduti); Sambuca di Sicilia 208 (6 attuali contagiati, 183 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (2 attuali contagiati, 74 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 51 ( 10 attuali contagiati, 40 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 28 (3 attuali contagiati, 24 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 146 (11 attuali contagiati, 131 guariti e 4 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 380 (39 attuali contagiati, 330 guariti e 11 deceduti); Siculiana 27 ( 5 attuali contagiati e 22 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).