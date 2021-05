Il presidente della Regione, Nello Musumeci, si è vaccinato contro il Covid a Catania. Musumeci ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca nell’hub vaccinale dell’ex mercato ortofrutticolo.

Poi ha firmato due nuove “zone rosse” in Sicilia, per l’aumento dei positivi e a seguito delle relazioni delle Asp, a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, in provincia di Caltanissetta. L’ordinanza avrà efficacia da lunedì 10 a mercoledì 19 maggio. Diventano, quindi, 24 le “zone rosse” nell’Isola.