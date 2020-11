Covid, muore una persona di Ravanusa. D’Angelo: “Ci sono altri positivi”. Chiuse le scuole

Una cittadino di Ravanusa, ricoverato in ospedale, risultato positivo al Covid-19, è deceduto. A confermarlo il sindaco Carmelo D’Angelo. “Spetta a me anche l’amaro compito di comunicarvi che un altro nostro concittadino, ricoverato presso una struttura ospedaliera, è deceduto a causa del Covid. A nome mio e di tutta la comunità di Ravanusa esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”, ha detto il primo cittadino.

Nelle ultime ore a Ravanusa, nel corso dello screening, sono stati eseguiti 610 tamponi, soprattutto a studenti, e avrebbe accertato solo 2 casi di positività. Adesso si attende l’esito del tampone molecolare.

“Ma sono molti i nuovi casi accertati dall’Asp – continua il Sindaco -. Oggi i contagi attivi sono 52, e questa situazione impone molta prudenza. Per tali ragioni, con molto senso di responsabilità, pur comprendendo le difficoltà della didattica a distanza, abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, per un’altra settimana”.