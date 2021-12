C’è un’altra vittima per Covid-19 in provincia di Agrigento. Non ce l’ha fatta un pensionato di 69 anni, di Sciacca, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Negli ultimi giorni si sarebbero aggravate le sue condizioni a causa di una patologia pregressa. A Sciacca, il numero delle vittime per il virus sale a 29. E’ la seconda città agrigentina, dopo Canicattì con 46 decessi da Covid.