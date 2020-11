Covid, muore pensionata di Santa Margherita. Altri 21 casi a Canicattì, e 5 a Porto Empedocle

Un altro decesso per Covid e nuovi casi positivi in provincia di Agrigento. Una pensionata di 92 anni di Santa Margherita Belice, risultata positiva al Covid-19, è deceduta presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Altra giornata difficile per i contagi da Covid-19 a Canicattì. Sono 21 i nuovi casi positivi. C’è anche un canicattinese guarito. Salgono a 182 gli attuali positivi.

Altri 5 casi positivi a Porto Empedocle, quattro dei quali, sono dello stesso nucleo familiare. Erano già in isolamento da giorni. Il quinto caso è un’anziana ospite di una casa di riposo, che ha contratto il virus assieme ad altri soggetti. La donna si trova ricoverata all’ospedale Covid di Canicattì.

Tamponi positivi per due persone residenti a Realmonte. Sono in isolamento domiciliare, stanno bene. Secondo il sindaco Lattuca sarebbero 15 i casi a Realmonte. Secondo i dati dell’Asp, invece, Realmonte sarebbe ferma a 6 casi (compresi gli ultimi due).

A Montevago i tamponi effettuati domenica sera presso la casa di riposo la “Grande Quercia”, su 26 test, uno è risultato positivo, ed è di un ospite, che verrà trasferito in un Covid Hotel. Sono stati eseguiti 131 test rapidi agli studenti, che hanno dato esito negativo. Restano da effettuare altri 39 test nel mondo della scuola. Attualmente i positivi a Montevago sono 12.

E il sindaco di Montallegro Caterina Scalia, ha scritto ai suoi concittadini, per comunicargli che, dopo essersi sottoposta ad un tampone rapido, è risultata positiva al Covid-19. “La carica virale è bassa, sono quindi all’inizio del decorso della malattia. Ho avvertito i primi sintomi questa mattina e immediatamente ho informato gli organi di competenze. Nel tardo pomeriggio è stata confermata la mia positività al tampone rapido. Siamo in attesa del risultato del tampone molecolare, ma credo sia giusto condividere con ognuno di voi quello che sta accadendo”, scrive il primo cittadino. Nelle prossime ore verranno effettuati gli interventi di sanificazione degli uffici comunali.