Covid, muore a 61 anni medico agrigentino

Era originario di Raffadali il medico-eroe: per salvare le vite dei pazienti ha dato la sua. Sabato scorso, dopo due mesi di ricovero all’ospedale di Legnago, Leonardo Tarallo si è spento a causa del Covid. Aveva 61 anni . Residente a Legnago (Verona), nella frazione di Porto, era medico di base a Terrazzo e direttore sanitario dell’Ipab Maria Gasparini di Villa Bartolomea, una delle case di riposo più colpite dell’intera regione durante la prima ondata. Il medico in questi mesi di pandemia si è speso con dedizione e competenza nella lotta al virus. Martedì pomeriggio si sono svolti i funerali. “Ciò che lo preoccupava di più-ha detto il parroco don Moreno Roncoletta, leggendo il ricordo di un amico- era di non diventare veicolo di contagio per la sua famiglia, tanto che fin dall’inizio della pandemia si era messo in autoisolamento all’interno della propria abitazione.”