Covid. Locali al chiuso: Green pass obbligatorio da domani 6 agosto

Entra in vigore l’obbligatorietà, da venerdì 6 agosto, il Green pass anti-Covid per assistere a spettacoli, andare al cinema, nei centri termali, nelle piscine, nelle palestre e nei ristoranti al chiuso. Sono stati giorni di polemiche, soprattutto sui social, fra il partito pro-pass ampiamente maggioritario (oltre quota 70%) nei sondaggi e quello no-pass assai più rumoroso sulla rete.

I controlli spettano ai gestori dei locali, c’è anche un’apposita App. Sia come sia da domattina – dopo molti altri paesi europei – anche l’Italia fa scattare l’obbligatoria diffusa del Pass: dai ristoranti al chiuso (per i bar non sarà chiesto al bancone ma solo al tavoli se ce ne sono), ai parchi tematici all’aperto, alle partite di calcio, ai musei, ai centri termali, alle palestre.

Vale la pena ricordare che per partecipare ai pranzi matrimoniali il Green pass è obbligatorio da luglio.