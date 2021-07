Covid, la Sicilia torna prima in Italia per numero di nuovi casi

La Sicilia torna prima in Italia per numero di nuovi casi di Covid-19, con 137 contagi (5 in meno rispetto a ieri), su 10.460 tamponi processati, e il tasso di positività sale dallo 0,9% all’1,3%, oltre il doppio della media nazionale. Quattro le vittime nell’Isola nelle ultime 24 ore. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di oggi, giovedì 1 luglio.

Sono 169 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre nelle terapie intensive dell’Isola restano ancora 18 pazienti, due in meno rispetto a ieri.