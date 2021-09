Covid, la Sicilia resta in zona gialla

Adesso c’è anche l’ufficialità: la Sicilia resta in zona “gialla”, e le altre regioni tutte in zona “bianca”. I dati della bozza di monitoraggio, Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia, non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l’Isola che, nonostante alcune preoccupazioni nel giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona “arancione”. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro la Sicilia che, insieme a Calabria e Provincia autonoma di Bolzano sono le Regioni/Province autonome dove questa settimana si registra l’incidenza di casi di Covid-19 più alta.