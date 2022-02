La Sicilia confermata in zona gialla almeno per un’altra settimana, dopo la riunione della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità. I nuovi casi di Covid restano stabili, ma continua a diminuire la pressione sugli ospedali: sia in area medica, sia in Terapia intensiva. La Sicilia resta però ancora osservata speciale. Da ricordare che le mascherine restano obbligatorie al chiuso.