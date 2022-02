Covid, la Sicilia al primo posto per numero di casi giornalieri: 6.766

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.766, su 44.606 tamponi processati ,e l’indice di positività comunque scende al 15,2%. Ieri erano stati 6.005 i nuovi casi, e il tasso di positività era al 16,7%. La Sicilia balza al primo posto nella classifica per numero di casi.

È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 16 febbraio. Sono 34 i decessi, e 15.928 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-29 rispetto a ieri), e quelli in terapia intensiva (-1).

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 1.537, Catania 1.166, Messina 1.356, Siracusa 869, Ragusa 405, Trapani 449, Caltanissetta 365, Agrigento 476, Enna 311.