Covid in Sicilia, stabili i contagi: 6.002 nuovi postivi

Stabili i contagi da Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.002 i nuovi postivi, su 35.547 tamponi processati, e l’indice di positività scende al 16,9%. Ieri erano stati 6.099 i nuovi casi, e il tasso di positività era al 19,7%. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 16 marzo.

La Sicilia è al quinto posto nella classifica per numero di casi. Sono 29 i decessi, e c’è un boom fra i guariti ben 13.388. Gli attuali positivi sono 227.578, con un decremento di 5.817 casi. In calo i ricoveri in regime ordinario (due in meno sul dato di ieri), in leggero aumento quelli in terapia intensiva sono 62 (più 3).

Questi i dati del contagio nelle singole province siciliane: Palermo con 2.012 casi, Catania 878, Messina 972, Siracusa 607, Trapani 639, Ragusa 704, Caltanissetta 572, Agrigento 1.063, Enna 153.