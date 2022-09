Covid in Sicilia: “solo” 791 nuovi positivi, ma ci sono 3 vittime

Sono 791 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.340 tamponi processati. Ieri i positivi erano 959. Il tasso di positività è al 8,4%, in diminuzione rispetto al 9% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di venerdì 16 settembre.

Gli attuali positivi sono 37.938, con un aumento di 788 casi. Non si registrano nuovi guariti, mentre sono 3 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.177. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 228, 15 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 17, due in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 209, Catania 180, Messina 138, Siracusa 74, Trapani 42, Ragusa 50, Caltanissetta 20, Agrigento 53, Enna 25.