Covid in Sicilia, saliscendi dei contagi: 789 nuovi casi

Sono 789 i nuovi casi di Covid-19, accertati nelle ultime 24 ore, in Sicilia (ieri erano stati 618), a fronte di 16.274 tamponi processati. L’Isola è al sesto posto in Italia per contagi giornalieri. Ci sono state altre 2 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 9 dicembre.

Gli attualmente positivi in Sicilia sono 14.543, di cui 14.156 in isolamento fiduciario, 339 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ben 19 in più di ieri) e 48 ricoverati gravi in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri).

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 232, Messina 210, Palermo 85, Trapani 60, Siracusa 57, Agrigento 57, Caltanissetta 54, Ragusa 34, Enna 0.