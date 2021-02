Covid in Sicilia, risalgono i contagi: 625 nuovi casi. Preoccupano le nuove varianti

Quasi raddoppiati rispetto a ieri i nuovi contagi in Sicilia. Occorre tra l’altro fare i conti con l’alta contagiosità delle nuove varianti del virus, soprattutto quella inglese, che da gennaio circola anche nell’Isola. Nelle ultime 24 ore, sono 625 i nuovi casi positivi di Covid-19 registrati in Sicilia, più 293 rispetto a ieri, a fronte di 22.868 tamponi effettuati. I morti sono stati, invece, 22. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, martedì 16 febbraio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: 292 a Palermo; 165 a Catania; 58 a Siracusa; 38 a Messina; 36 ad Agrigento; 14 a Trapani; 12 a Caltanissetta; 7 a Ragusa, e 3 a Enna.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 34.480, di cui 1.005 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 30 rispetto a ieri), e altri 158 pazienti in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 33.317. I casi complessivi di Covid-19 dall’inizio della pandemia sono 146.701. I guariti 108.330, mentre il numero complessivo delle vittime sale a 3.891.