Covid in Sicilia, rialzo dei contagi: 228 nuovi casi

Lieve rialzo dei contagi da Coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati 228 i nuovi casi (ieri erano stati 168). Il numero dei tamponi processati è stato di 13.206 (ieri 14.420) e il tasso di positività sale al 1,72% (ieri 1,16%). Non ci sono stati morti e il totale delle vittime siciliane resta così a 5.928. E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 17 giugno.

I nuovi casi suddivisi per le nove province siciliane: Palermo: 39 (69.883 casi dall’inizio della pandemia); Catania: 76 (60.003); Messina: 2 (26.633); Siracusa: 5 (16.561); Trapani: 11 (13.983); Ragusa: 24 (12.933); Agrigento: 28 (12.002); Caltanissetta: 21 (11.684); Enna: 22 (6.417).

Gli attuali positivi in Sicilia sono 5.901, dei quali 318 ricoverati in ospedale 318, e di queste 35 in terapia intensiva, e 5.583 in isolamento domiciliare.