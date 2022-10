Covid in Sicilia, registrati “solo” 532 nuovi positivi

I casi di Covid diagnosticati in Sicilia sono soltanto 532, perché è bassissimo come tutte le domenica il numero dei tamponi processati, 5.013. Ieri i positivi erano stati 1.090. Il tasso di positività scende a 10,6%, contro il 12,5% di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di lunedì 10 ottobre.

In ospedale ci sono 243 persone (+ 13 rispetto a ieri) delle quali 229 in area medica con sintomi (+13), e 14 in terapia intensiva (lo stesso dato di ieri). C’è un morto, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.207.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania: 157, Palermo: 153, Messina: 60, Siracusa: 44, Agrigento: 27, Trapani: 38, Ragusa: 25, Caltanissetta: 19, Enna: 9.