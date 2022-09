Covid in Sicilia: registrati 979 nuovi positivi, e 6 vittime

Sono 979 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.500 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1377. Il tasso di positività è al 9,5%, in netto aumento rispetto al 11,4% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 14 settembre.

Gli attuali positivi sono 36.198, con un aumento di 973 casi. Non si registrano nuovi guariti, mentre sono 6 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.167. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 255, 23 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 23, quattro in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 224, Catania 239, Messina 200, Siracusa 92, Trapani 62, Ragusa 47, Caltanissetta 24, Agrigento 48, Enna 43.