Covid in Sicilia, ora è allarme: 1.212 nuovi casi e ricoveri in aumento

Sempre alto il numero dei positivi, e i ricoveri ancora in aumento. Emerge dal bollettino Covid per la Sicilia, di domenica 19 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute. I nuovi casi registrati, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.212 (ieri erano stati 1.368) su 26.781 tamponi processati, e il tasso di positività è sostanzialmente stabile, oggi 4,5%, ieri 4,4%.

Preoccupa la crescita dei ricoveri. Complessivamente in ospedale ci sono 575 persone (ieri erano 549), delle quali 514 in area medica e 61 in terapia intensiva. I morti sono stati invece 10, e il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a 7.349.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 194, Catania: 274, Messina: 242, Siracusa: 125, Trapani: 206, Ragusa: 61,Caltanissetta: 107, Agrigento: 28, Enna: 24.