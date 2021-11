Covid in Sicilia, ondata di nuovi casi: ben 640

Nuova ondata di nuovi casi di Covid in Sicilia, ben 640 nelle ultime 24 ore (ieri i nuovi positivi erano 501), a fronte di 27.358 tamponi processati e ci sono altre 6 vittime. L’incidenza sale poco al di sopra del 2,3% contro l’1,9% di ieri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di venerdì 19 novembre.

Gli attuali positivi sono 10.033 con un aumento di 299 casi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 ricoverati, con 18 ricoverati in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 38, cinque in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 101, Catania: 175, Messina: 146, Siracusa: 49, Trapani: 75, Ragusa: 31, Caltanissetta: 45, Agrigento: 21, Enna: 12.