Covid in Sicilia, Omicron non frena: 11.354 nuovi casi

Tanti nuovi positivi, e ricoveri ospedalieri in area medica che continuano a crescere, nelle ultime 24 ore in Sicilia. Diagnosticati 11.354 nuovi casi di Covid-19, su 59.167 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 13.048. L’indice di positività scende al 19,2%. E sono stati comunicati dalla Regione siciliana anche 26 decessi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 13 gennaio.

A livello nazionale, gli oltre 11 mila contagi di oggi valgono alla Sicilia il settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi. Gli attualmente positivi nell’Isola sono 150.466 (ieri erano 140.923), di cui 149.003 in isolamento fiduciario, 1.300 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.276), e 163 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 165).

I nuovi casi nelle singole province: Palermo 2927, Catania 3071, Messina 998, Siracusa 1226, Trapani 594, Ragusa 840, Caltanissetta 797, Agrigento 737, Enna 164.