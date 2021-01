Covid in Sicilia, oltre 18mila le persone che hanno ricevuto il vaccino

In Sicilia, dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, sono già oltre 18mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino. In particolare, ieri in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8.169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. Lo rende noto la Regione Siciliana.

Il calendario nell’Isola prevede che la prima fase terminerà nel mese di marzo, e coinvolgerà medici, operatori sanitari, ospiti Rsa e cittadini over 80. Poi scatterà la fase due, e sarà la volta degli over 70, del personale degli uffici pubblici, e di altre categorie fragili.