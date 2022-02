Covid in Sicilia, nuovo calo dei contagi: 3.463 nuovi casi, ma altri 25 morti

Nuovo calo dei positivi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute di lunedì 7 febbraio, sono stati diagnosticati 3.463 nuovi casi, su 28.099 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 7.852. Comunicate dalla Regione siciliana altre 25 vittime del virus.

Ecco la suddivisione dei nuovi casi provincia per provincia: Palermo: 849, Catania: 822, Messina: 660, Trapani: 349, Siracusa: 306, Ragusa: 265, Agrigento: 248, Caltanissetta: 245, Enna: 78.

Sul fronte ospedaliero si registra un lieve aumento dei ricoveri in area medica. Dei 273.993 siciliani attualmente positivi, 272.454 si trovano in isolamento fiduciario, 1.412 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.396), e 127 sono in terapia intensiva (uguale rispetto a ieri).