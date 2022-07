Covid in Sicilia, nuova ondata di contagi: 9.747 nuovi positivi, e ci sono 31 morti

Sono 9.747 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 32.982 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.259. Il tasso di positività sale oltre il 29,5.%, il giorno precedente era al 5,3%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 12 luglio.

Gli attuali positivi sono 129.010, con un aumento di 1.492 casi. I guariti sono 9.320, mentre si registrano 31 vittime, e il totale dei decessi resta 11.323. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1043, 6 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, tre in più rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 1.643, Catania 2.031, Messina 1.806, Siracusa 1.427, Trapani 1007, Ragusa 722, Caltanissetta 625, Agrigento 1.276, Enna 306.