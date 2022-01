Covid in Sicilia, numeri da lockdown: altri 9.248 nuovi casi

Il virus tra travolgendo la Sicilia, e da alcuni ospedali dell’isola lanciano la proposta di un lockdown di quindici, venti giorni. Nelle ultime 24 ore diagnosticati 9.248 nuovi casi di Covid-19 (contro i 14.269 casi di ieri), a fronte di 28.804 tamponi effettuati. Il tasso di positività passa così dal 23,8 di ieri, al 32,1% di oggi.

Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di venerdì 7 dicembre. Negli ospedali ci sono 1.138 persone ricoverate per Covid, delle quali 1.003 in area medica, e 135 in terapia intensiva. I morti sono stati 9, e il numero delle vittime sale a 7.643. In Sicilia al momento ci sono 88.384 persone positive.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.229, Catania 1.741, Messina 1.575, Siracusa 692, Trapani 725, Ragusa 405, Caltanissetta 849, Agrigento 1.579, Enna, 453.