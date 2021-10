Covid in Sicilia, netto calo di positivi e ricoveri: 245 nuovi casi

La curva epidemiologica in Sicilia scende sempre più in basso. In calo nuovi contagi e ricoveri. In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 245 nuovi casi (ieri erano stati 285) a fronte di 15 mila tamponi processati, e con un tasso di positività che scende all’1,63% (ieri era 1,81%). E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, di giovedì 7 ottobre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 54 (83.837 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 78 (75.274); Messina: 6 (34.196); Siracusa: 37 (23.539); Trapani: 20 (19.749); Ragusa: 14 (19.747); Caltanissetta: 15 (17.776); Agrigento: 9 (17.279); Enna: 12 (9.259).

I morti sono stati 9, e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 6.877. I ricoverati complessivi sono 415 (ieri erano 438) dei quali 370 in area medica (ieri erano 389), e 45 in terapia intensiva (ieri erano 49).