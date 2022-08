Covid in Sicilia, lieve calo nei contagi: 1.732 nuovi positivi e 4 decessi

Sono 1.732 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, per un totale di 11.835 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 14,6%, in diminuzione rispetto al 18,7% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute di mercoledì 24 agosto.

Le vittime sono 4, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a 12.019. Gli attuali positivi sono 83.644 con un decremento di 4.034 casi. I guariti sono 5.762. A livello di ospedalizzazioni, sono 527 gli attualmente ricoverati per Covid nell’isola, 22 in meno di ieri, dei quali 30 in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 370 casi, Catania 334, Messina 270, Siracusa 170, Trapani 116, Ragusa 135, Caltanissetta 101, Agrigento 166, Enna 70.