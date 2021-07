Covid in Sicilia, il virus tona a correre: 353 nuovi casi

Il virus tona a correre in Sicilia. Sono 353 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 288). I tamponi processati sono stati 12.079, e così il tasso di positività sale al 2,92% contro il 2,41% di ieri. Non ci sono però morti. Il numero complessivo delle vittime nell’Isola resta così a 6.006. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, di giovedì 15 luglio.

La distribuzione dei nuovi casi per provincia: Catania 104; Caltanissetta 74; Agrigento 58; Trapani 38; Enna 30; Ragusa 29; Palermo 15; Siracusa 14; Messina 11.

Le persone attualmente positive sono 4.140 (+220), delle quali 3.979 in isolamento domiciliare. In aumento anche se di poco i ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 161 persone: 140 in area medica e 21 in terapia intensiva.