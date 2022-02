Covid in Sicilia, il virus allenta la presa: “solo” 2.466 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in Sicilia ci sono stati più guariti che nuovi casi di Covid, anche se l’isola è seconda tra le regioni per nuovi positivi. Scendono più velocemente pure i ricoveri: 23 in meno. Sono 2.466 i nuovi casi su 17.804 tamponi processati, e il tasso di positività scende al 13,9 per cento, contro il 15,1 per cento di ieri, domenica, quando si erano registrati 4.468 nuovi casi. Lo rileva il bollettino giornaliero del ministero della Salute di lunedì 21 febbraio.

Diciotto le vittime, non tutte però delle ultime 24 ore. In ospedale ci sono 1.162 pazienti in area medica (17 in meno), e 94 in terapia intensiva (6 in meno). I guariti sono 3.390. I positivi in isolamento domiciliare sono 245.410.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 1.070, Catania 926, Messina 705, Siracusa 543, Trapani 377, Ragusa 287, Agrigento 253, Enna 229 e Caltanissetta 213.