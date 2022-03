Covid in Sicilia, il contagio resta stabile: ben 4.346 nuovi positivi

Sono 4.346 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 36.985 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.491. Il tasso di positività scende al 13,9%, ieri era al 14,8%. L’isola è, anche oggi, al sesto posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 27 marzo.

Gli attuali positivi sono 229.157, con un aumento di 488 casi. I guariti sono 4.909, mentre le vittime sono 14, e portano il totale dei decessi a 9.987. Sul fronte ospedaliero sono 993 i ricoverati, con 29 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 65, tre in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 1.425, Catania 676, Messina 1.075, Siracusa 375, Trapani 456, Ragusa 405, Caltanissetta 307, Agrigento 503, Enna 189.