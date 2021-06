Covid in Sicilia, il contagio non si ferma

Sono 111 i nuovi casi positivi di Covid-19 in Sicilia, nelle ultime 24 ore, (stesso dato di ieri). Il numero dei tamponi processati è stato di soli 4.520, e così il tasso di positività sale al 2,45%. Un solo morto, e il totale delle vittime sale a 5.965. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di domenica 27 giugno.

I nuovi casi distribuiti nelle nove provincie siciliane: Palermo: 5 (70.015 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 37 (60.290); Messina: 3 (26.711); Siracusa: 3 (16.663); Trapani: 11 (14.096); Ragusa: 3 (13.055); Agrigento: 20 (12.152); Caltanissetta: 29 (11.871), Enna: 0 (6.518).

Le persone attualmente positive in Sicilia sono 4.368, delle quali, 162 ricoverate in ospedale in area medica, 23 in terapia intensiva, e 4.183 isolamento domiciliare.