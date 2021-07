Covid in Sicilia, il contagio non cala: 202 nuovi casi

Sono 202 i nuovi casi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 219). I tamponi processati sono stati 9.999, e il tasso di positività si attesta sul 2.01% (ieri 1,84%). C’è anche un morto e il totale delle vittime sale a 5.988. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute oggi venerdì 9 luglio.

Le persone attualmente positive in Sicilia sono 3.509, delle quali 3.361 in isolamento domiciliare. Quelle ricoverate sono stabili 148 come ieri. In 128 si trovano nelle aree mediche, e 20 nelle terapie intensive. I guariti sono stati 148.