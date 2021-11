Covid in Sicilia, il contagio avanza: 777 nuovi casi

Registrati altri 777 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 645), a fronte di 24.785 tamponi processati e l’indice di positività è salito al 3,1%. E ci sono altre 4 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 28 novembre.

Attualmente sono 11.847 i positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 314 ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva e 11.488 in isolamento domiciliare. I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 153, Catania: 275, Messina: 110, Siracusa: 87, Trapani: 54, Ragusa: 27, Caltanissetta: 27, Agrigento: 31, Enna: 13.