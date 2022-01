Covid in Sicilia, curva contagi in discesa: 6.141 nuovi casi

La curva epidemiologica in Sicilia è in discesa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, di domenica 30 gennaio, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati diagnosticati 6.141 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 41.715 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 7.369. Il tasso di positività scende dal 15 al 14,7%. A livello nazionale, oggi la Sicilia è all’ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi casi.

Sul fronte ospedaliero, si continua a registrare un lento ma progressivo calo dei ricoveri. Dei 242.444 siciliani attualmente positivi, 240.834 si trovano in isolamento fiduciario, 1.470 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (-6 rispetto a ieri), e 140 sono ricoverati in Terapia intensiva (-4 rispetto a ieri).

I guariti nell’ultimo giorno sono stati 1.160, mentre 27 sono i decessi, e i morti totali dall’inizio della pandemia sono arrivati a 8.498. I nuovi casi nelle singole province siciliane: Catania 1.378, Palermo 1.375, Messina 1.010, Ragusa 686, Siracusa 611, Trapani 384, Caltanissetta 329, Agrigento 326, Enna 125.