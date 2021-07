Covid in Sicilia, curva sempre più in alto: 626 nuovi casi

La curva sempre più in alto in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono 626 i nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati 484), su 13.735 tamponi processati, e il tasso di positività schizza al 4,5% sul contro il 3,1% di ieri. C’è stato un morto e così il totale delle vittime siciliane è di 6.024.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Ragusa 175, Caltanissetta 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.

E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 24 luglio. In ospedale ci sono complessivamente 209 persone (ieri erano 193) delle quali 182 in area medica, e 27 in terapia intensiva (ieri erano 21) con addirittura 6 nuovi ingressi.