Covid in Sicilia, curva contagio in calo

Cala in maniera considerevole il contagio in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 67 nuovi casi positivi al Covid-19, su 11.632 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% ieri era allo 0,7%. La Regione è al quinto posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Si evince dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute, oggi, venerdì 25 giugno.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 8 (70.008 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 15 (60.238); Messina: 0 (26.708); Siracusa: 8 (16.644); Trapani: 10 (14.072); Ragusa: 10 (13.035); Agrigento: 11 (12.124); Caltanissetta: 4 (11.821); Enna: 1 (6.499).

Le vittime sono 6 e il totale dei morti è 5.963. Il numero degli attuali positivi è di 4.431, con una diminuzione di 322 casi. I guariti sono 383. Negli ospedali i ricoverati sono 198, quattordici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 23, quattro in meno di ieri.