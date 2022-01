Covid in Sicilia, crollano i contagi: 3.328 nuovi casi

Crolla il numero dei contagi da Coronavirus, in Sicilia. Secondo il bollettino di lunedì 31 gennaio, diffuso del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati diagnosticati 3.328 nuovi casi, a fronte di 21.906 tamponi processati, e l’indice di positività è al 15,2%. Ieri i nuovi casi erano stati 6.141. Numeri che dicono come la curva epidemiologica sia in discesa.

La Sicilia è all’ottavo posto nella classifica per numero di casi. Registrate altre 29 vittime. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+26 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+1). Dei 244.960 siciliani attualmente positivi, 243.323 si trovano in isolamento fiduciario, 1.496 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ben 26 in più rispetto a ieri) e 141 sono ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 712, Catania 806, Messina 791, Siracusa 224, Ragusa 345, Trapani 245, Caltanissetta 248, Agrigento 164, Enna 64.