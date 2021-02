Covid in Sicilia, continuo saliscendi sui contagi: 886 nuovi casi

E’ nuovamente un continuo saliscendi la situazione sui contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono in calo. E sempre di meno i soggetti ospedalizzati. Accertati 886 nuovi casi positivi al Covid-19, su 24.130 tamponi processati. Le vittime sono state 34. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 3 febbraio.

Sono 41.122 gli attuali positivi, di questi 1.317 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 193 in terapia intensiva, per complessivi 1.410 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 39.612 persone. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 138.739, i guariti 94.038, mentre le vittime con le ultime 34 sono arrivate a 3.579.