Covid in Sicilia, contagio resta stabile: tanti nuovi casi

Ancora oggi contagio stabile in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati 385 i nuovi casi di Covid-19 registrati (ieri erano stati 418), su 15.094 tamponi effettuati, e il tasso di positività si attesta sul 2,55 %. I morti sono stati invece 7, e così il numero complessivo delle vittime sale a 5.814. Questo emerge dal bollettino del Ministero dell’Interno, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 29 maggio.

I nuovi casi suddivisi nelle nove province siciliane: Agrigento 27 (11.446 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 54 (68.979); Catania: 169 (58.395); Messina: 38 (26.254); Siracusa: 37 (16.175); Trapani: 10 (13.738); Ragusa: 30 (12.497); Caltanissetta: 7 (11.446); Enna: 13 (6.154).

Complessivamente in ospedale ci sono ricoverate 574 persone, delle quali 72 in terapia intensiva (ieri erano 73). Al momento nell’Isola ci sono positivi 9.988 soggetti, dei quali 9.414 in isolamento domiciliare. I guariti sono stati 1.005.