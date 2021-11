Il virus non arretra in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, accertati altri 472 nuovi casi positivi da Covid, e ci sono altre 16 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 16 novembre. Continuano a salire i ricoveri, che sfiorano quota 400, per la precisione 398.

I nuovi casi nelle nove singole province siciliane: Palermo: 117, Catania: 294, Messina: 20, Siracusa: 44, Trapani: 21, Ragusa: 4, Caltanissetta: 24, Agrigento: 13, Enna: 15.