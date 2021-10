Covid in Sicilia, contagio al ribasso: 266 nuovi casi e 2 vittime

Pandemia al ribasso in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati diagnosticati 266 nuovi casi di Covid, su 12.951 tamponi processati, con un tasso di positività che passa dal 1,21% al 2,05%. I morti sono stati 2, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.935. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 16 ottobre.

Le persone ricoverate sono 293, delle quali 250 in area medica e 43 in terapia intensiva. I guariti sono stati 507, mentre le persone attualmente positive in Sicilia scendono a 7.727, dei quali 7.434 in isolamento domiciliare.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 17, Catania: 121, Messina: 38, Siracusa: 44, Trapani: 7, Ragusa: 6,

Caltanissetta: 11, Agrigento: 18, Enna: 4.