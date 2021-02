Covid in Sicilia, contagi nuovamente in calo. Ci sono 29 vittime

Contagi Covid-19 in calo in Sicilia. Sono 695 i nuovi casi registrati, nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.360 tamponi processati. Le vittime registrate sono 29 (ieri erano state 24). Lo riporta il bollettino quotidiano, aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 10 febbraio. L’incidenza dei positivi sui tamponi oggi nell’Isola è di circa il 3,1%, in discesa rispetto a ieri.

Il totale degli attuali positivi è di 37.587 (ieri erano 38.521), di cui 36.309 in isolamento domiciliare (ieri erano 37.184), 1.108 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.161), 170 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 176) con 7 nuovi ingressi (ieri erano stati 5) nelle ultime 24 ore.

I casi di Coronavirus n Sicilia dall’inizio della pandemia sono 143.471 (ieri erano 142.776), le guarigioni sono 102.127 con ben 1.600 pazienti dimessi o dichiarati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore, i decessi con gli ultimi 29 hanno raggiunto quota 3.757.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 218; Catania 197; Messina 93, Agrigento 58; Siracusa 38; Trapani 33; Ragusa 23; Caltanissetta 22; Enna 13.