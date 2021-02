Covid in Sicilia, contagi nuovamente in calo: 479 nuovi casi. Ci sono 24 vittime

Nuovamente in calo i contagi. Nelle ultime 24 ore, sono 479 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, meno 64 rispetto a ieri, a fronte di 19.985 tamponi effettuati. I morti sono stati, invece, 24. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 14 febbraio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Agrigento: 34 (5.790 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 144 (40.916); Catania: 115 (40.382); Messina: 101 (19.204); Trapani: 19 (10.441); Siracusa: 34 (10.024); Ragusa: 10 (8.144); Caltanissetta: 29 (6.593); Enna: 3 (4.250).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 34.866, di cui 1.030 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno tredici rispetto a ieri), e altri 165 pazienti in terapia intensiva (meno tre). In isolamento domiciliare si trovano 33.671. I casi complessivi di Covid-19 dall’inizio della pandemia sono 145.744. I guariti 107.130, mentre il numero complessivo delle vittime sale a 3.848.