Covid in Sicilia, contagi in salita così come i ricoveri: ben 8.584 nuovi casi

I nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 8.584, a fronte di 31.271 tamponi processati (ieri i nuovi positivi erano stati 8.060, con 30.557 tamponi).Il tasso di positività sale al 27,4%, rispetto al 26,3% di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino di sabato 9 luglio diffuso dal Ministero della Salute.

In ospedale ci sono ricoverate 1.011 persone (più 10 rispetto a ieri) delle quali 970 in area medica (+9) e 41 in terapia intensiva (+1), con 7 nuovi ingressi. I morti sono stati 5, e il numero delle vittime siciliane sale così a 11.285. I guariti sono 17.359, mentre il numero delle persone positive in Sicilia si attesa a 119.386.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 2.392, Catania 1.811, Messina 1.202, Siracusa 981, Agrigento 1.004, Trapani 730, Ragusa 649, Caltanissetta 431, Enna 239.