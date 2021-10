Covid in Sicilia, calo contagi e ricoverati. Numeri da zona bianca

Ancora un calo nei dati dei contagi, e ricoveri in Sicilia, sul fronte Covid-19. E tra oggi giorni l’isola tornerà in zona bianca. Nelle ultime 24 ore, registrati 410 nuovi casi, su 15.903 tamponi processati. L’isola è la seconda regione per nuovi casi, con un tasso di positività che si attesta sul 2,5%, contro il 3,4% di ieri. I morti sono stati 7, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.839. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 2 ottobre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 17 (83.660 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 74 (74.783); Messina: 289 (34.078); Siracusa: 3 (23.284); Ragusa: 1 (19.684); Trapani: 0 (19.618); Caltanissetta: 13 (17.711); Agrigento: 13 (17.209); Enna: 0 (9.193).

Buone notizie dal fronte ospedaliero dove le persone ricoverate sono sempre di meno. Infatti in area medica con sintomi ci sono 455 persone (ieri erano 463) mentre in terapia intensiva ci sono 55 persone (ieri erano 61). Quindi complessivamente negli ospedali siciliani ci sono 510 pazienti contro i 524 di ieri.