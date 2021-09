Covid in Sicilia, calano i contagi: 278 nuovi casi. Numeri da zona bianca

Calo nei contagi da Covid-19, in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore registrati 278 nuovi casi, a fronte di 15.647 tamponi processati, con un tasso di positività dell’1,8%. E ci sono 7 vittime. Emerge dl bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 29 settembre. I dati degli ultimi giorni sono da zona bianca.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 58 (83.233 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 53 (74.285); Messina: 7 (33.747); Siracusa: 73 (23.147); Ragusa: 18 (19.622); Trapani: 10 (19.546); Caltanissetta: 14 (17.670); Agrigento: 33 (17.149); Enna: 12 (9.181).

Si svuotano gli ospedali: i ricoverati in area medica sono 507, 19 in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a quota 65 (-5). Gli attuali positivi nell’Isola sono 15.267.